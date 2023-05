Cagliari, scritte naziste in via San Saturnino: la denuncia di Valerio Piga

"Sui bei graffiti son apparse svastiche, minacce, intimidazioni ed insulti. Vigliacchi", ha commentato Valerio

Di: Arianna Zedda

" Dopo aver deturpato la Piazza Maria Lai con frasi ingiuriose, omofobe e misogene, nella notte tra sabato e domenica, i 'nemichetti invisibili' non hanno risparmiato la via San Saturnino ", la denuncia arriva, ancora una volta, da Valerio Piga, di difensori della natura e riguarda alcune scritte naziste comparse nel centro di Cagliari.

" Sui bei graffiti , riconosciuti anche dal Comune ed inseriti negli itinerari turistici, son apparse svastiche, minacce, intimidazioni ed insulti, rovinando, di fatto, alcuni dei bei lavori che arricchivano la via. Non hanno risparmiato nemmeno alcuni gradoni dello storico Terrapieno. Un altro sfregio alla città per mano di nazifascisti. Vigliacchi ”, commenta Valerio.