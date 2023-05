La Maddalena, fanno lo slalom tra i bagnanti con le moto d'acqua: nei guai 3 turisti

Un'altra persona è stata sanzionata per il noleggio abusivo di un'imbarcazione

Di: Arianna Zedda

Gli uomini della Guardia Costiera hanno intrapreso già da metà aprile azioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle regole a tutela dell'ambiente e già dopo poco più di un mese si contano numerosi verbali e sanzioni.

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera ha sanzionato tre turisti a bordo di moto d'acqua che si trovavano a Cala Granara , nella fascia riservata alla balneazione e fecero lo slalom tra i bagnanti, mettendo in pericolo la loro incolumità fisica.

Agli scooteristi è stata comminata una multa di 459 euro ciascuno, cifra alla quale si è aggiunta un'ulteriore sanzione di 50 euro perché risultati senza l'autorizzazione a navigare nelle acque all'interno dell'Ente Parco di La Maddalena.

Risulta già predisposta una delibera che verrà approvata breve e che renderà le più importanti dal punto di vista economico.

La Capitaneria in queste settimane ha anche portato avanti dei controlli in tema di uso illegale delle unità da diporto e in tale contesto una persona è stata sanzionata , per la somma di 3.700 euro, per il noleggio abusivo di un'imbarcazione.