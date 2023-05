Fiamme a Siniscola: evacuata una scuola

Il rogo si trova in prossimità di alcune case

Di: Arianna Zedda

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di un canneto in località “Ponte di Ferro” nel Comune di Siniscola (Nu). Il rogo si trova in prossimità di alcune case .

Sul posto sono presenti 12 unità dei Vigili del fuoco con 4 mezzi al seguito, oltre ad un mezzo aereo del Corpo Forestale.

Le fiamme sono sotto controllo , secondo quanto comunicato dai pompieri e non si registrano danni alle abitazioni più vicine all'incendio.

A titolo precauzionale è stata evacuata una scuola che era stata raggiunta dai fumi trasportati dal vento.