Treviso, lite per futili motivi: giovane ucciso a coltellate

Di: Adnkronos

Treviso, 11 mag. (Adnkronos) - Un giovane è morto accoltellato nel trevigiano nel corso di una lite per futili motivi. E' accaduto in via Primo Maggio a Varago di Maserada in provincia di Treviso. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Portati in caserma alcuni giovani sui quali sono in corso accertamenti.