Milano, 31enne violentata nel bagno di una discoteca

Sul posto i carabinieri che hanno trovato la giovane in stato di choc

Di: Adnkronos

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Una ragazza di 31 anni è stata aggredita e violentata nel bagno di una discoteca di Milano. E' accaduto la scorsa notte in un locale nei pressi di piazzale Loreto.

La ragazza stava trascorrendo la serata nel locale in compagnia di un gruppo di amici quando a un certo punto si è allontana per recarsi in bagno dove avrebbe subìto l'aggressione. A chiamare i carabinieri sono stati gli amici: ai militari la giovane, in evidente stato di choc, ha riferito di essere stata violentata, ma di non essere in grado di riconoscere l'uomo, né di aver percepito un particolare accento nella voce dell'aggressore. I militari l'hanno quindi accompagnata alla clinica Mangiagalli di Milano, ma l'ospedale non ha ancora fornito riscontri sull'avvenuta violenza.

Le indagini sono in corso, anche con l'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno del locale.