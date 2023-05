Festa scudetto Napoli, parenti e amici 26enne morto danneggiano pronto soccorso

La vittima sarebbe ritenuta vicina al clan camorristico D'Amico

Di: Adnkronos

, probabilmente amici e parenti, hanno danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove il giovane era stato trasportato e dove è deceduto. Lo fanno sapere i Carabinieri. La vittima, Vincenzo Costanzo, residente nel quartiere di Ponticelli, sarebbe ritenuto vicino al clan camorristico D'Amico, attivo nella zona orientale della città.

Sull'omicidio sono in corso indagini volte alla ricostruzione dell'accaduto. Il ferimento sarebbe avvenuto a piazza Volturno, slargo situato lungo corso Garibaldi. Non si esclude che si sia trattato di un agguato, non legato ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli che hanno caratterizzato la notte in città. Chi ha sparato potrebbe avere piuttosto approfittato del momento di festa. Da chiarire inoltre la posizione degli altri tre feriti, un 24enne e un 20enne del quartiere Ponticelli (come la vittima) e una 25enne di Portici, raggiunti da colpi di arma da fuoco, medicati in ospedale e in seguito dimessi.