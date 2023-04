Monza: aggredisce la convivente a pugni e sfonda porta a calci per picchiarla, arrestato

Arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine marocchina

Di: Adnkronos

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Monza hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine marocchina con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti la scorsa notte a Sovico, quando la una donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto dal momento che il suo convivente, ubriaco, stava tentando di aggredirla.

Già nel pomeriggio la vittima era stata picchiata dall'uomo, che le aveva sferrato un pugno al volto. Per proteggere se stessa e i figli minori, quindi si era barricata in camera da letto. Al loro arrivo, i militari hanno trovato l'uomo che stava sfondando la porta a calci, così hanno tentato di immobilizzarlo e, al termine di una breve colluttazione, lo hanno arrestato. Madre e figli sono stati tratti in salvo; per l'uomo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.