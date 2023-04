Polizia Locale, scatta il potenziamento dei controlli sulle strade di Cagliari

"Troppi veicoli scoperti di assicurazione e conducenti privi di patente"

Di: Arianna Zedda

Partono a Cagliari controlli a tappeto della Polizia Locale " al fine di combattere il fenomeno dei troppi veicoli scoperti di assicurazione e conducenti privi del titolo abilitativo ": lo comunica, in una nota, il Comando di Cagliari.

" Non manca giorno in cui vengono sorpresi conducenti e veicoli non in regola con la disciplina del Codice della Strada ", spiegano gli Agenti.

È solo di ieri la notizia che durante un posto di controllo in viale Elmas, il conducente di un motociclo non si è fermato all'Alt e, da successive verifiche, era emerso che fosse privo di copertura assicurativa, revisione e patente di guida . Inoltre il veicolo risultava già essere stato sottoposto a sequestro.

Per il Comando di Via Crespellani " tali controlli sono importantissimi per garantire legalità e sicurezza nelle strade e prevenire il fenomeno della fuga " dopo un incidente stradale " a causa delle irregolarità ".