**Twitter: via la spunta blu, i vip non la prendono bene**

Il cerchietto blu che 'certifica l'identità' diventa a pagamento e manda in tilt molte celebrità

Di: Adnkronos

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il cerchietto blu che 'certifica l'identità' diventa a pagamento e manda in tilt molte celebrità. E' quanto è accaduto alla famosa 'spunta blu' di Twitter che da oggi, per decisione di Elon Musk, non verrà più concessa se non dietro la corresponsione di otto euro al mese. Le star nostrane, a giudicare dai commenti, non sembrano averla presa proprio benissimo e, tra ironia e battutine, fanno trasparire una certa irritazione per la decisione del 'patron' del social network. Primo fra tutti Fiorello che, con la consueta ironia, non la manda a dire: "Mi hai tolto la spunta! Che tu sia maledetto Elon… Mi ha spuntato la minchia. Sappilo!", scrive sul social il mattatore di 'Viva Rai2!', che anche durante la diretta di stamane ha scherzato causticamente sulla novità social.

Per nulla intenzionata a pagare la 'retta' mensile appare anche Barbara D'Urso: "Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore. Bye bye Elon Musk", scrive la conduttrice. A farle eco diversi personaggi del mondo dello spettacolo: "Dear Elon Musk ti pago tutto solo se mi dai la spunta Giallorossa", scrive la tifosa della Roma Noemi. "Anche senza #spuntablu ci troviamo a tu per tu!", posta Sergio Caputo. A lamentarsi per Marco Mengoni ci pensa la sua pagina fan: "Niente spunta blu. Grazie da parte dei truffatori Elon", scrive l'account, postando la foto del profilo di Mengoni privo del 'cerchietto blu'. Stefania Orlando è ancora più caustica: "Io comunque non ho mai richiesto la #spuntablu perché non me ne è mai fregato nulla, così giusto per dire!", precisa.

E se alcune star mondiali avranno il privilegio di essere dotate di 'certificazione' perché a pagare l'obolo mensile ci penserà lo stesso Elon Musk (da LeBron James a Stephen King), questo trattamento di favore non spetterà neanche a Papa Francesco, che si ritrova così da oggi privato della spunta e -per questo- addirittura in tendenza su Twitter. La notizia infatti ha fatto il giro del mondo e non è stata gradita da molti fra i milioni di followers del profilo, che si lamentano e commentano chiedendo a Musk di reintrodurre la spunta. Per loro tranquillità è lecito pensare che, presumibilmente, il Pontefice se ne farà una ragione.