Milano: R. La Russa, 'ciclista travolta riporta alla ribalta angoli ciechi, necessario intervenire'

Questa mattina, una ciclista è stata travolta da una betoniera

Di: Adnkronos

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - “L’incidente mortale che si è verificato questa mattina, all’incrocio tra Porta Vittoria e via Francesco Sforza, che ha visto una ciclista travolta da una betoniera, porta alla ribalta il problema dei cosiddetti “angoli ciechi” dei mezzi pesanti, punti che sono nascosti al campo visivo del conducente e che rendono pericoloso il vicino transito di ciclisti e pedoni”''. Lo afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, commentando l’incidente avvenuto questa mattina in Corso di Porta Vittoria che ha causato la morte di una ciclista di 39 anni.

“Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della donna che ha perso la vita questa mattina – continua La Russa -. Questo incidente riporta alla memoria, purtroppo, quello avvenuto a febbraio in viale Brianza nel quale morì una ciclista di 38 anni travolta da un camion. Le associazioni dei ciclisti stimano che, ogni anno, siano migliaia le persone investite sulle strade europee da veicoli pesanti i cui conducenti non sono riusciti a vedere pedoni e ciclisti in affiancamento. Torna d’attualità la necessità di intervenire con urgenza adottando, ad esempio, sistemi visivi e possibilmente sonori che segnalino adeguatamente i punti critici nei quali la visibilità del conducente del mezzo pesante è fortemente limitata se non inesistente”.