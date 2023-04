Migranti: naufragio al largo di Lampedusa, in salvo anche bimba di 4 anni

La piccola, recuperata dagli uomini della Capitaneria di porto insieme ad altre 54 persone

Di: Adnkronos

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - C'era anche una bimba di 4 anni tra i migranti finiti in mare dopo che il barchino su cui viaggiavano si è ribaltato al largo di Lampedusa durante le operazioni di soccorso. La piccola, recuperata dagli uomini della Capitaneria di porto insieme ad altre 54 persone, è stata condotta nel Poliambulatorio per ricevere le necessarie cure. Adesso è fuori pericolo e sta bene. Non c'è stato nulla da fare, invece, per un uomo: è giunto cadavere al molo Favaloro.