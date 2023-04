Donna trovata morta in un sacco a pelo: è giallo a Bolzano

Il cadavere era sotto un albero: la causa della morte è ancora avvolta nel mistero

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

Il cadavere di una donna meranese di 56 anni è stato trovato in un sacco a pelo sotto un albero, su un prato alpino a 1750 metri di quota, nei pressi del Giogo di Meltina, sopra Bolzano. A riportare la drammatica notizia Leggo.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, da alcuni escursionisti sulle alpi che hanno avvistato il corpo senza vita.

Il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, che ha provveduto a recuperare la salma, sono intervenuti immediatamente sul posto.

Ancora ignote le cause della morte e il perché il corpo si trovasse in un sacco a pelo: sono in corso gli accertamenti.