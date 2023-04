Tempio: figlio di Grillo accusato di violenza sessuale, oggi l'ottava udienza

Alex Cerato, amico d'infanzia dell'accusante, è stato chiamato sul banco dei testimoni

Di: Arianna Zedda

L'ottava udienza del processo a porte chiuse nei confronti di Ciro Grillo , figlio di Beppe e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per violenza nei confronti di una studentessa italo-norvegese è in corso.

La ragazza aveva accusato i giovani di aver abusato di lei la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo .

Alex Cerato , amico d'infanzia dell'accusante, è stato chiamato sul banco dei testimoni per riportare le confidenze della giovane a poche ore dalla presunta violenza.

Cerato avrebbe dovuto testimoniare durante la scorsa udienza, insieme a un'altra amica di Silvia, Adelaide Malinverno , la quale aveva confermato la violenza subita dalla studentessa, ma in quell'occasione aveva presentato una richiesta di incontrare impedimento per alcuni impegni universitari che non gli avevano consentito di lasciare Milano e raggiungere la Sardegna.

Questa mattina sono risultati assenti in aula, invece, i quattro ragazzi imputati .