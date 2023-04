Bologna: abuso su 15enne ripreso con i cellulari, cinque denunce

Una ragazzina di 15 anni aveva subito abusi da un adolescente, mentre il resto del gruppo riprendeva il tutto con il telefonino

Di: Arianna Zedda

Una ragazzina di 15 anni , lo scorso 18 settembre nella zona delle giostre al Parco Nord di Bologna, durante l'ultima sera della Festa dell'Unità, aveva subito abusi da un adolescente , mentre il resto del gruppo riprendeva il fatto con il telefonino , stando alla ricostruzione fatta dai Carabinieri della stazione di Corticella.

Per quella vicenda, come riporta il quotidiano 'il Resto del Carlino', sono stati identificati e denunciati cinque minorenni , tra cui anche alcune giovani, con l'accusa di violenza sessuale e un maggiorenne per cui è stato disposto un ostacolo di spoglie alla vittima .

Secondo le indagini la 15enne sarebbe stata avvicinata dai coetanei in maniera amichevole al fine di trascorrere insieme la serata. Poi, in una zona appartata, si sarebbe verificata la violenza.