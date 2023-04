Olbia, aggredisce poliziotti: "Faccio parte Legione straniera". In manette un 45enne

Di: Arianna Zedda

Un olbiese di 45 anni è finito in manette la scorsa notte per resistenza al pubblico ufficiale e lesioni personali . L'uomo, in stato di alterazione da alcol e stupefacenti , voleva guidare la propria auto quando gli agenti del commissariato di Olbia hanno provato a fermarlo, ma a quel punto lui li ha colpiti e minacciati , ferendone cinque.

Il 45enne è stato portato successivamente portato in commissariato da un'altra pattuglia giunta in soccorso della prima, ma anche qui non è rimasto calmo e ha colpito con testate e gomitate al volto altri agenti, anch'essi feriti.

L'uomo ha più volte dichiarato anche di " far parte della Legione straniera ", minacciando di morte i poliziotti.