Agenti aggrediti a Cagliari, c'è un terzo arrestato

I tre finiti in manette sono due 20enni e un 22enne, tutti stranieri

Di: Arianna Zedda

Tre poliziotti della squadra mobile di Cagliari erano stati aggrediti durante un controllo antidroga avvenuto in piazza del Carmine a Cagliari e ora il numero degli arrestati vendita a tre .





Inizialmente erano finiti in manette due migranti e ne era stato denunciato un altro ieri pomeriggio, ma oggi gli agenti della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro hanno fermato un 22enne algerino , senza fissa dimora, che è stato rintracciato in via Baccaredda, vicino al mercato di San Benedetto.

Gli agenti, prima della colluttazione, erano appostati vicino alla piazza, territorio di spaccio ormai da tempo, da una settimana e avevano bloccato due spacciatori, nordafricani, ma erano stati aggrediti da altri cinque connazionali intervenuti per difenderli.

Il 22enne ultimo arrestato è accusato di lesioni gravissime (dopo che oggi uno degli agenti aggrediti è tornato nuovamente in ospedale per alcuni problemi a un orecchio), spaccio e resistenza al pubblico ufficiale . Nei suoi confronti pendeva anche un ordine di espulsione e un ordine di carcerazione perché deve scontare sei anni di reclusione per rapina e altri reati.