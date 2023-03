Discariche abusive in Gallura: 12 ettari di terreni sequestrati e due denunce

Sui terreni sono stati rinvenute anche cisterne di gasolio con sversamento di liquame nel sottosuolo

Di: Arianna Zedda

Un terreno di 120.000 metri quadrati , sono originariamente destinati all'estrazione del granito, è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania perché ritenuto oggi essere adibito a discarica abusiva.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, i militari hanno ispezionato delle cave di granito ora dismesse trovando, all'interno di due di esse, una a Santa Teresa Gallura in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e l'altra a Luogosanto , che insiste in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico, delle vere e proprie discariche a cielo aperto, prive di autorizzazioni.

Sui terreni sono stati rinvenuti carcasse di auto, gru, scavatori e mezzi da lavoro, batterie esauste, pneumatici, container, cisterne di gasolio con versamento di liquido nel sottosuolo , lamiere e materiale ferroso di varia fattura.

Dal sopralluogo operato dai militari dell'Arma è emersa la presenza di rifiuti pericolosi, non pericolosi, speciali e tossici. L'area sequestrata a Santa Teresa Gallura è pari a 40.000 metri quadrati, mentre quella a Luogosanto a 80.000 metri quadrati.

Due persone, a cui sono riconducibili i fondi, sono state denunciate .