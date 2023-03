Bergamo: accoltella il padre e un amico intervenuto per aiutarlo, 21enne arrestato

Di: Adnkronos

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Treviglio, nella bergamasca, hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare restrittiva della libertà personale a carico di un giovane di 21 anni emessa dal gip di Bergamo su richiesta della locale procura, per il reato di tentato duplice omicidio. Le indagini, svolte dai militari della sezione operativa, sono scattate in seguito a una duplice aggressione avvenuta lo scorso 27 dicembre a danno del padre 56enne del giovane e, qualche ora più tardi, di un amico 23enne.

Tutto si sarebbe svolto in casa del giovane che prima avrebbe ferito con un coltello da cucina il padre, poi avrebbe chiamato l'amico chiedendogli di raggiungerlo a casa e una volta arrivato, avrebbe colpito anche lui. Entrambe le vittime si sono recate al policlinico di Ponte San Pietro per ricevere le necessarie cure e i sanitari hanno quindi avvisato i carabinieri.

Nonostante la poca collaborazione fornita dalle vittime e dai testimoni presenti ai fatti, gli investigatori hanno ricostruito la successione degli eventi determinando che l’azione delittuosa avrebbe avuto inizio nella prima mattinata del 27 dicembre all’interno della camera da letto dei genitori del 21enne: il ragazzo avrebbe accoltellato il padre, ferendolo a un fianco. L'uomo è stato quindi accompagnato dalla moglie in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per fermare la grave emorragia in atto. Rimasto solo in casa, il giovane avrebbe quindi chiamato l’amico chiedendogli di raggiungerlo, ma una volta entrato nell'appartamento lo avrebbe colpito con lo stesso coltello al volto e su varie parti del corpo. Riuscito a divincolarsi, l'amico è fuggito e si è recato anch’egli in ospedale per farsi medicare. A quel punto i carabinieri si sono presentati in casa del giovane, trovandolo in preda a una crisi psicomotoria. Prima lo hanno immobilizzato, poi lo hanno fatto trasferire in ospedale dai sanitari del 118. Il giovane, infine, è stato condotto in carcere a Bergamo.