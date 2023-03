**Roma: bimbo caduto da balcone, lieve miglioramento, resta in prognosi riservata**

Di: Adnkronos

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Ha passato una notte stabile in ospedale il bambino di quattro anni precipitato ieri mattina da un balcone al secondo piano di un edificio a Via dei Fiori, nel quartiere Prenestino a Roma. Il bimbo, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha mostrato un lieve miglioramento generale ma la prognosi resta riservata. Il piccolo, italiano, era in casa con i genitori. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.