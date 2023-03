Migranti. Fedez: "Voglio una nave per provare a salvarli"

Il rapper durante un'intervista a Cecilia Strada: "Voglio provarci, dev’essere un’esperienza tosta"

Di: Redazione Sardegna Live

"Te lo avevo già detto lo scorso anno, poi mi sono ammalato. Ma verrò. Anzi, adesso voglio vedere quanto costa una nave, ne voglio una per metterci la mia faccia, mostrarla alla gente e farla spaventare. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta". A dirlo è Fedez che, parlando con Cecilia Strada durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio lancia una provocazione sul tema dei migranti.

Il rapper ha annunciato di stare valutando l'acquisto di una nave durante la sua intervista a Cecilia Strada, che oggi lavora per la Onlus ResQ - People Saving People.

Una rivelazione che ha scatenato i commenti degli utenti web. "Fedez ha fiutato il business e vorrebbe farsi una barca, anzi una Ong", scrive un ragazzo. "A salvarli in mare son bravi tutti. Vai in stazione a Milano e assumine una decina. Coraggio!", provoca un altro.

In tanti si sono però detti soddisfatti dell'idea di Fedez. "Come riesce a far incazzare i patrioti Fedez nessuno mai. Stanno tutti col Gaviscon pronto", ironizza.