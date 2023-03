Tre truffe sventate in un giorno: nei guai tre uomini

Un mezzo agricolo, una PlayStation, finanche un piccolo prefabbricato mai consegnati, ma pagati

Di: Arianna Zedda

Un 43enne di Sant'Anna Arresi è stato denunciato, venerdì 17 marzo, per truffa . L'uomo, nel mese di agosto 2022, aveva incassato la somma di euro 3000 per la fornitura di un piccolo prefabbricato che gli era stato commissionato da un imprenditore 59enne di Carbonia.

Il prefabbricato però non è stato mai consegnato e il 43enne si era reso irreperibile. Del fatto si sono occupati i Carabinieri della Stazione di Giba.

Sempre venerdì 17 marzo, a Nuxis, i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato, ancora per truffa , un 48enne di Pontecorvo (FR) domiciliato a Crotone che, nel mese di gennaio 2023, aveva pubblicato sui social un'inserzione per la vendita di un mezzo agricolo, aveva ricevuto il pagamento per la vendita da un 53enne del paese del Sud Sardegna per un importo pari a 2000 euro, ma senza di fatto mai consegnare il bene.

Terza truffa sventata dai militari dell'Arma nella giornata del 17 marzo, a Senorbì, dove i militari hanno denunciato un 24enne di Mogoro che aveva pubblicato un annuncio su un sito e-commerce per la vendita di una PlayStation. Il giovane si era poi accordato con un coetaneo di Ortacesus che gli aveva versato la somma di 150 euro su una postepay a lui intestata, ma, a pagamento incassato, il 24enne dell'oristanese non aveva poi consegnato la console ed era sparito.