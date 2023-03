Uccide il figlio disabile e poi tenta suicidio: dramma a Trieste

Dopo il fallito tentativo di suicidio si è autodenunciato

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver ucciso il figlio disabile di 38 anni ha cercto di togliersi la vita. E' successo ieri a Trieste, dove un 67enne ha accoltellato il figlio colpendolo al collo.

Dopo aver tentato il suicidio, senza successo, ha chiamato il Nue 112 denunciando l'accaduto. Il fatto è avvenuto in via Foscolo, come riportano Il Piccolo online e Triesteprima.

L'uomo, che ha riportato ferite al collo e al polso nel tentativo di uccidersi, si trova adesso all'ospedale triestino di Cattinara, ma non è in pericolo di vita.

Sull'episodio stanno indagando gli agenti di polizia.