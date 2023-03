Velletri: bimba investita all'asilo, compie gli anni in stato vegetativo

Lavinia si trovava nel piazzale e gattonava quando Chiara Colonnelli, la madre di un altro bimbo di quell'asilo, alla guida di una Bmw, l'aveva investita

Di: Arianna Zedda

“ Lavinia è un piccolo miracolo che sboccia ogni giorno. Sei un'anima antica che oggi festeggia il suo sesto anno di vita terrestre. Auguri con tutto il cuore, figlia mia …”, è l'augurio, pubblicato su Facebook da Massimo Bove, il papà della piccola Lavinia , la bambina che il 7 agosto del 2018 era stata investita nel parcheggio dell'asilo a Velletri e che ha compiuti 6 anni mentre si trova ricoverata in stato vegetativo .

LA TRAGEDIA

Lavinia si trovava nel piazzale e gattonava quando Chiara Colonnelli, la madre di un altro bimbo di quell'asilo, alla guida di una Bmw, l'aveva investita. La donna è ora accusata di lesioni gravissime.

IL PROCESSO

La bimba da quel giorno si trova in stato neurovegetativo e i genitori continuano a chiedere che venga fatta giustizia.

Nella prima udienza dibattimentale, avvenuta nel marzo 2022, "è stato proposto un risarcimento di un euro - dice l'avvocata Cristina Spagnolo - offerta che è stata rifiutata". Una terza donna inoltre, che potrebbe aver raccontato cose non vere per difendere la maestra, una sua amica, verrà giudicata probabilmente per falsa testimonianza.