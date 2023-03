Spara alla moglie e si uccide ingerendo farmaci: anziani coniugi trovati morti a Trieste

Indagini in corso per risalire al movente: marito e moglie sono stati trovati abbracciati sul divano

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver sparato alla moglie si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. Proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire quanto accaduto in un appartamento di via del Ghirlandaio a Trieste.

Roberto Fabris, 84 anni, avrebbe aperto il fuoco sulla coniuge Jolanda Pierazzo, sua coetanea. Al momento non sarebbero emersi dettagli che farebbero propendere per una dinamica diversa dalla prima ricostruzione degli investigatori. I due sono stati trovati senza vita ieri pomeriggio, abbracciati sul divano.

Si indaga dunque per risalire al movente del gesto e capire se sia stato un atto volontario di entrambi o un'iniziativa dell'anziano. Sulla porta d'ingresso dell'abitazione era stato lasciato un biglietto in cui si chiedeva ai condomini di chiamare le forze dell'ordine e si lasciavano istruzioni per contattare un avvocato di fiducia e trovare le chiavi per accedere all'appartamento.

Sul cadavere dell'uomo verrà effettuata l'autopsia, mentre su quello della moglie la Procura si è riservata di decidere se richiedere lo stesso esame. La coppia aveva un figlio, che sarà sentito dagli inquirenti nel pomeriggio.