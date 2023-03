Incidente mortale a Treviso: perdono la vita due ragazze di 17 e 19 anni

L'auto, probabilmente a causa dell'alta velocità, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un platano

Di: Arianna Zedda

Tragedia a Motta di Livenza durante la scorsa notte: due giovanissime, di cui una minorenne, hanno perso la vita in un incidente stradale dal quale sono usciti vivi, ma feriti, anche due ragazzi.

L'auto, a bordo della quale viaggiavano i quattro ragazzi, per cause ancora da accertare (probabilmente a causa dell'alta velocità) è uscita di strada andando a schiantarsi contro un platano sul lato opposto al proprio senso di marcia.

Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo, morte all'istante. Gravemente feriti un 19enne, condotto in ospedale a Treviso, e un 18enne del luogo trasportato in ospedale a Mestre: questi ultimi due sono stati estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la l'auto, una Bmw e hanno poi utilizzato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per salvare i giovani, poi stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso negli ospedali.

Le giovani si chiamavano Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni. Eralda frequentava la scuola Lepido Rocco di Motta ed era residente a Ponte di Piave, ma il suo sogno era quello di diventare estetista, mentre Barbara Brotto era di Oderzo.

La 19enne si trovava sul sedile del passeggero, a fianco del conducente, mentre la ragazza minorenne era sul lato sinistro del sedile posteriore.