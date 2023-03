Incidente stradale ad Arborea, ferite gravemente due donne

Per la più giovane, una ragazza di 26 anni, si è reso necessario il trasporto con con l'elisoccorso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari

Di: Arianna Zedda

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 49, all'altezza di Arborea. Nello scontro una giovane di 26 anni e una donna di 41 anni sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale, con assegnato codice rosso.

La 41enne guidava una Mini Cooper condotta e, per cause non ancora non accertate, ha invaso la carreggiata opposta andando a sbattere frontalmente contro la Ford Fiesta guidata dalla giovane.

La 26enne è stata trasportata con l'elisoccorso al Brotzu di Cagliari, mentre la donna alla guida della Mini è stata ricoverata al San Martino di Oristano.

Sul posto erano presenti i Vigili del fuoco di Oristano e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.