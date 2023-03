Cagliari: spaccia mentre è ai domiciliari, arrestato un 41enne

I poliziotti hanno trovato nella casa dell'uomo cocaina e quasi 18mila euro in contanti

Di: Arianna Zedda

La Polizia di Stato ha arrestato a Cagliari un 41enne , per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente .

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l'uomo, che era già stato condannato e si trovava ai domiciliari sempre per spaccio di droga.

Nella serata di ieri, giovedì 2 marzo, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 41enne, trovando e sequestrando 90 grammi di cocaina in parte già confezionata, nascosta in un cassetto della camera da letto. Sono stati sequestrati due bilancini di precisione e quasi 18mila euro in contanti , probabile provento dell'attività illecita.

L'uomo è arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Uta.