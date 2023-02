Incidente mortale nel Sulcis: Comune di San Sperate sospende eventi pubblici

"Riposa in pace Federico. Oggi in cielo c'è una stella luminosa in più", scrive il Sindaco, Fabrizio Madeddu, in un post pubblicato sui social

Di: Arianna Zedda

"San Sperate oggi ha il cuore infranto per la triste notizia del nostro compaesano Federico Pinna strappato alla vita in un terribile incidente stradale". Lo scrive, sulla pagina Facebook ufficiale dell'Amministrazione comunale il Sindaco, Fabrizio Madeddu.

Giovedì, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla provinciale 2 a quattro corsie che da Villamassargia porta a Carbonia, all'altezza della frazione di Tanì, due giovani hanno perso la vita, tra loro Federico Pinna, operaio di San Sperate, che secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe invaso la corsia a bordo di una Clio, forse per un colpo di sonno, e Nicola Medda, di Sant'Antioco, che non è riuscito a evitare l'urto.

"Il nostro paese è sconvolto - si legge in una nota del Comune, che annuncia - per dovere morale e in segno di vicinanza ai famigliari e amici di Federico, la sospensione degli eventi pubblici in programma per questa settimana".

Gli eventi rinviati, a data da definirsi, sono:

- "TRUFFE AGLI ANZIANI - Prevenzione e contrasto" in programma in data odierna;

- la presentazione del libro "ACCABADORA. Mito e realtà" in programma Sabato 25;

- il "CARNEVALE SANSPERATINO" in programma Domenica 26.

"Il Sindaco e l'Amministrazione comunale sono sensibilmente vicini a Rita, Luciano e Giulia in questo momento di grandissimo dolore. La scomparsa di un giovane ragazzo, gentile, positivo, sereno e con un spiccato senso del dovere in ambito lavorativo, com'era Federico, è per tutti noi motivo di sofferenza e di sincera commozione.

Riposa in pace Federico. Oggi in cielo c'è una stella luminosa in più.

Il Sindaco, Fabrizio Madeddu", conclude il post pubblicato sui social.