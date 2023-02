Il carro di carnevale si ribalta: 16 persone ferite in Alto Adige

Sul posto pompieri, Croce Rossa, Croce Bianca ed elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente durante una sfilata di carnevale in Alto Adige. Questa sera, nel piccolo comune di Montagna un carro con una struttura in legno si è ribaltato su una strada in leggera discesa.

Sedici persone sono rimaste ferite, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Immediato l'intervento del gruppo di emergenza dei Vigili del Fuoco giunto da Bolzano, della Croce bianca e della Croce rossa.

In volo anche l'elisoccorso, e successivamente sono arrivati i carabinieri di Egna per i rilievi di legge e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.