Cagliari. Dopo una rissa prende a calci un'auto: Daspo per un giovane

Il provvedimento vieta di accedere, dalle 19:00 alle 07:00, a tutti gli esercizi pubblici e i locali della provincia di Cagliari per due anni

Di: Arianna Zedda

Un provvedimento di Daspo Urbano è stato emesso dal Questore di Cagliari nei confronti di un giovane, arrestato nelle scorse settimane dagli Agenti dell’UPGSP per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, commessi nei pressi di un locale del lungomare Poetto, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine.

Due pattuglie della squadra Volante erano intervenute dopo la segnalazione di una rissa: tra le persone coinvolte era stato individuato un ragazzo che, in evidente stato di ebbrezza, al termine di un litigio con i propri amici, si era scagliato con un calcio contro un’autovettura parcheggiata e aveva poi aggredito sia il proprietario del mezzo, sia gli agenti intervenuti.

Gli operatori avevano quindi arrestato il giovane per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico ufficiale. Il provvedimento adottato vieta di accedere, dalle ore 19:00 alle ore 07:00, a tutti gli esercizi pubblici e i locali di pubblico trattenimento della provincia di Cagliari e prevede anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di due anni.