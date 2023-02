Quartu: rapina e investe un giovane, 26enne in manette

E' successo in viale Marconi. Proseguono le ricerche del complice

Di: Arianna Zedda

Un 26enne di Cagliari è stato arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso. Il giovane, stando alle informazioni raccolte dalla Squadra Giudiziaria del Commissariato di PS di Quartu Sant’Elena, lo scorso dicembre avrebbe avvicinato un ragazzo per strada in Viale Marconi, con il pretesto di chiedere aiuto per una gomma bucata.

L'arrestato, insieme a un'altra persona, avrebbe poi sottratto alla vittima le chiavi della sua motocicletta, le carte di credito e 250 euro. Inoltre, i due lo avrebbero colpito con dei bastoni e lo avrebbero nuovamente minacciato con un coltello affinché consegnasse tutti i suoi averi, per poi investirlo con l’auto.

I poliziotti si sono messi subito alla ricerca degli autori del fatto che nel frattempo avevano fatto perdere le loro tracce e, dopo continui servizi di appostamento, gli investigatori sono riusciti a rintracciare uno dei due presunti colpevoli, mentre proseguono le indagini per rintracciare il complice, il quale risulta ancora irreperibile.