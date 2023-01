Carbonia. Degrado e inquinamento nei campi rom: denunciate tre persone

I Carabinieri hanno rinvenuto una notevole quantità di materiale ferroso, edile, elettrodomestici, parti di motori e carcasse di auto e pneumatici

Di: Arianna Zedda

Non si ferma né rallenta la piaga dei rifiuti abbandonati sull'Isola: questa volta i Carabinieri sono intervenuti in via dell’ospedale e in località Caput Acquas a Carbonia, rilevando una notevole quantità di rifiuti, speciali e non, tra cui materiale ferroso, elettrodomestici, parti di motori e carcasse di auto, pneumatici e diverso materiale edile.

L'operazione dei militari si è svolta nell’ambito di uno specifico servizio volto alla prevenzione ed il contrasto dei reati in materia ambientale e contro il degrado urbano della città del Sud Sardegna, con controlli all’interno dei campi nomadi.

I Carabinieri hanno quindi denunciato tre soggetti di etnia rom ritenuti responsabili dei reati di “Gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e realizzazione di discarica non autorizzata”. Le aree rurali in questione sono state inoltre poste sotto sequestro per 2000mq di terreno complessivi.