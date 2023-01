Mamma strangola 2 figlioletti poi tenta il suicidio: soffriva di depressione post partum

I 2 bambini sono morti e il terzo, di soli 7 mesi, è gravemente ferito. L’allarme dato dal marito

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Una drammatica storia di difficoltà e indifferenza arriva da Plymouth, in Massachusetts, dove Lindsay Clancy, infermiera 32enne, avrebbe strangolato due dei suoi figlioletti e quasi ucciso il terzo, di soli 7 mesi, prima di tentare il suicidio gettandosi dalla finestra. La notizia è stata riportata da Fanpage.

La figlia di 5 anni e il figlio di 3 sono morti. La donna, che secondo le autorità soffriva di depressione post partum, è attualmente ricoverata in ospedale sotto la custodia della polizia. L’allarme è stato lanciato dal marito che ha visto la 32enne gettarsi dalla finestra e ha immediatamente chiamato la polizia.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato i corpi ormai senza vita dei due bimbi in casa e il neonato gravemente ferito, che è stato trasportato d'urgenza in ospedale e non sarebbe ancora fuori pericolo.



La depressione, secondo i media nazionali, era cominciata dopo l’arrivo del terzo figlio. La donna si sarebbe occupata a tempo pieno e da sola dei 3 figlioletti.



Una vicenda che dovrebbe far riflettere su quanto sia importante non essere indifferenti a certe situazioni, che sono più comuni di quanto si pensi.

La maternità, secondo il pensiero comune, è infatti ridotta a un qualcosa di esclusivamente privato e non gode di adeguati riconoscimenti da parte della società, né economici né tanto meno morali.