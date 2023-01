Ingerisce droga in casa: bimba di due anni finisce in ospedale

La piccola è stata trasferita al pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita

Di: Redazione Sardegna Live

La scorsa notte una bimba di poco meno di due anni è finita al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo aver ingerito della sostanza stupefacente.

La piccola è stata trattenuta in osservazione ma non è in pericolo di vita. L'ingerimento di droga sarebbe avvenuto nella sua abitazione a Giugliano in Campania, in provincia del capoluogo campano.

In ospedale sono giunti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.