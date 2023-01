Neve blocca l'ambulanza: donna partorisce in casa aiutata al telefono dall'ostetrica

Quando ha capito che l'ambulanza non sarebbe arrivata in tempo ha contattato al telefono il 118 ed è stata indirizzata verso una corretta esecuzione del parto

Di: Redazione Sardegna Live

Causa neve l'ambulanza non ha fatto in tempo ad arrivare, così la donna ha partorito in casa. E' successo a San Quirico d'Orcia, nel Senese, dove ieri mattina la neo mamma ha iniziato ad accusare le prime doglie.

Realizzato che il parto sarebbe avvenuto nell'abitazione, marito e moglie hanno contattato il 118 e, supportati al telefono da una dottoressa della centrale operativa Siena-Grosseto, sono riusciti a terminare il parto.

Quando l'ambulanza col personale sanitario a bordo è arrivata sul posto la nascita era già avvenuta, e il neonato era in ipotermia. Adesso mamma e figlio stanno bene, sorvegliati da medici e infermieri dell'ospedale di Siena, dove sono stati ricoverati ieri mattina dopo il parto.