Allatta il figlio di tre giorni ma si addormenta: il piccolo muore soffocato

La donna sotto choc. Aperto fascicolo per omicidio colposo contro ignoti: nel mirino dipendenti dell'ospedale

Di: Redazuibe Sardegna Live

Terribile episodio all'ospedale Pertini di Roma, nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, dove una donna ha perso il figlio neonato, morto soffocato mentre veniva allattato. Aveva chiesto di stare vicina al piccolo, nato da appena tre giorni, ma dopo aver iniziato l'allattamento si è addormentata.

Incosciente nel sonno avrebbe schiacciato il bimbo, uccidendolo. La madre adesso è in stato di choc e la procura di Roma, che vuole indagare per capire come sia stato possibile che accadesse un episodio del genere senza che nessuno se ne accorgesse. L'ipotesi di reato dell'inchiesta è quella di omicidio colposo contro ignoti, con la donna qualificata come parte offesa.

La mamma risulterebbe infatti vittima di un comportamento omissivo o comunque professionalmente inadeguato. Nessuno nel reparto sarebbe infatti passato a ritirare il neonato. L'allarme è stato lanciato successivamente da un'infermiera che, durante il turno di notte, ha cisto il corpo del piccolo, sul quale i magistrati hanno disposto l'autopsia.