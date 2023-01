"Michela Murgia è brutta come l'orco", bufera per il tweet di Feltri

Il giornalista bersagliato dalle critiche per le parole contro la scrittrice sarda

Di: Redazione Sardegna Live

"La scrittrice Michela Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l'orco". E' il tweet di Vittorio Feltri, che in queste ore sta suscitando polemiche.

Non è la prima volta che il direttore di Libero commenta l'aspetto della scrittrice sarda. Già poche settimane fa, infatti, aveva attaccato: "La Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega".

Numerose le critiche rivolte dagli utenti al giornalista, le cui parole sono state considerate inopportune e di cattivo gusto. "Fra il politically correct e l'offesa ci sono tanti passaggi intermedi. Apprezzo la ribellione al conformismo, ma non l'offesa", ha commentato un utente, parlando di "suicidio mediatico".