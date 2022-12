Covid, Bassetti: "In Cina salto indietro di tre anni, da noi in picchiata"

Il commento dell'infettivologo: "In Cina ospedali e terapie intensive al collasso"

Di: Redazione Sardegna Live

"In Cina ospedali e terapie intensive al collasso per il Covid. Sembra di essere tornati indietro di tre anni". A sottolinearlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

Bassetti ha commentato in questi giorni sulla sua pagina Facebook i servizi giornalistici sul gigante asiatico, in cui si segnala la saturazione dei reparti per i malati più gravi e si parla di ospedali sopraffatti.

Intanto, osserva l'infettivologo, "il Covid da noi è in picchiata, ma l'influenza continua a crescere".