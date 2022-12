Sparisce due giorni per guardare il Brasile con amici: Adriano cacciato di casa a 24 giorni da matrimonio

La disavventura coniugale dell'ex Inter: i festeggiamenti per la vittoria dei verdeoro contro la Svizzera avrebbero tenuto Adriano lontano da casa per due giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Altri guai, stavolta coniugali, per Adriano. Secondo quanto riporta il quotidiano Extra di Rio de Janeiro, il giocatore ex Inter rischia di mandare a monte il suo matrimonio dopo appena 24 giorni. Il motivo? Adriano si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, nella favela dove è cresciuto, per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera.

Ma, a quanto pare, i successivi festeggiamenti per la vittoria dei verdeoro si sarebbero protratti più a lungo del previsto: l'ex attaccante sarebbe infatti rientrato a casa soltanto due giorni dopo, mandando su tutte le furie la neosposa, Micaela Mesquita, tenuta all'oscuro di tutto.

La donna, con la quale ha una relazione dal 2015, avrebbe cacciato l'Imperatore di casa, annullando l'intima celebrazione per il matrimonio, con amici e parenti, programmata per lo scorso fine settimana.