Bianca Atzei e Stefano Corti: festa per il bimbo in arrivo

Ecco come la cantante sarda e il compagno hanno deciso di festeggiare l'arrivo del primogenito in arrivo

Di: Redazione Sardegna Live

A poche settimane dalla nascità del bebè, Bianca Atzei e Stefano Corti hanno deciso di anticipare la festicciola per celebrare l'arrivo del maschietto in casa. La cantante sarda e l'inviato delle Iene hanno organizzato un baby shower tutto azzurro per il piccolo in arrivo.

"Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare", è la scritta in evidenza alle spalle della coppia, la promessa dei genitori al primogenito. Gli scatti sono stati condivisi sui social dai due. Torta, confetti, dolciumi, sorrisi e il pancione di mamma Bianca in evidenza: l'attesa per la nascita del piccolo è tanta.

L'artista isolana ha documentato il tutto nelle sue Instagram stories. Il bimbo dovrebbe nascere nei primi mesi del 2023, e la cantante di recente ha incuriosito i suoi follower fornendo degli indizi sul suo nome: "Qui dentro c'è N.A. Chi indovina?", aveva scritto. Così i fan si sono sbizzarriti su possibili scelte, ma per il momento i genitori non hanno fatto trapelare niente più che le iniziali.