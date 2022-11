Ex ufficiale della Brigata Sassari ucciso dal figlio nel sonno

Francesco De Felice è stato in servizio a Sassari, dove ha trovato l’amore della sua vita, per buona parte della sua carriera

Di: Alessandra Leo

Aveva trascorso un’importante parte della sua carriera, all’inizio degli anni ‘90, in servizio alla Brigata Sassari e nella città sarda aveva anche trovato l’amore, Adriana Scano, diventata poi la madre dei suoi due figli.

Come ha riportato “La Nuova”, il 56enne colonnello dell’Esercito Francesco De Felice, in congedo da poco più di un mese, è stato ucciso nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre dal figlio 24enne nella loro casa di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso.

Riccardo, laureato in Filosofia, nell’ultimo periodo aveva manifestato sintomi di un disagio psichico preoccupando non poco i suoi genitori, che avevano già fissato un incontro con uno psicologo.

Francesco De Felice è stato colpito sul divano di casa sul quale si era addormentato. In base alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il colonnello sarebbe stato aggredito prima con una barra per trazioni che si usano in palestra, e poi sarebbe stato raggiunto alla gola da diverse coltellate.

A scoprire il corpo privo di vita sarebbe stata la moglie Adriana che ha immediatamente chiamato subito i carabinieri. I militari hanno trovato il 24enne sul pianerottolo di casa, in stato confusionale.

In caserma Riccardo avrebbe confessato di aver ucciso il padre, specificando agli investigatori che Francesco De Felice non era il suo vero padre, ma un uomo che aveva ucciso quest’ultimo prendendo il suo posto.

La tragica notizia ha lasciato sgomenti tutti colori che conoscevano Francesco, sia umanamente che professionalmente.