Ventenne in coma, la chat shock dopo l'aggressione: “Caduto come un salame”

Il giovane è stato picchiato mentre era in vacanza a Crotone per uno scambio di persona

Di: Redazione Sardegna Live

Davide Ferrerio, il 20enne aggredito lo scorso agosto per uno scambio di persona a Crotone, dove si trovava in vacanza con la famiglia, è attualmente ricoverato in stato di coma irreversibile all'ospedale Maggiore di Bologna, sua città di origine.

Come riporta TgCom 24, ieri c’è stata una svolta nelle indagini della polizia, con l'arresto di una donna 41enne e di sua figlia 17enne, oltre a quello del 22enne che ha picchiato Ferrerio.

Oggi sono state diffuse le intercettazioni della 17enne, in cui aveva affermato, proprio nel giorno dopo l’aggressione, che Ferreiro “è caduto come un salame per il bel cazzotto". La 17enne è stata arrestata con la madre per concorso anomalo in tentato omicidio.

In una delle intercettazioni, Nicolò Passalacqua, il 22enne già arrestato e fidanzato della 17enne, dice: “è come se mi avesse fatto il lavaggio del cervello la madre”.

Sempre secondo quanto riporta TgCom 24, la famiglia di Davide Ferrerio, attraverso il legale Gabriele Bordoni, “invita tutti gli organi di informazione a evitare di diffondere ancora le immagini terribili del pestaggio, che rappresentano per i congiunti del ragazzo un martirio”.

“Il riproporsi di immagini di quel tipo significa incrementare il dolore e la tragedia” dice l'avvocato.

Le due donne, il pomeriggio dell’aggressione, erano andate insieme a Niccolò Passalacqua, a un incontro con un uomo che da tempo intratteneva con la ragazza conversazioni sul web. Dalle indagini emerge che le due donne avrebbero avuto un ruolo importante non solo nell'aggressione, ma anche nel favoreggiamento di Passalacqua, che ha colpito Davide Ferreiro con una ginocchiata allo sterno e due pugni in testa. La mamma è finita in carcere mentre la figlia minorenne è stata ristretta in una casa famiglia.

Vero obiettivo dell'aggressione sarebbe stato un 31enne, che da tempo avrebbe rivolto attenzioni alla 17enne fidanzata con Passalacqua.