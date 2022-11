Scomparso elicottero nel Foggiano: a bordo sette persone, anche 2 bambini

Si teme il peggio per chi si trovava a bordo del velivolo, che intorno alle 9.30 di questa mattina ha interrotto il contatto nella zona di Apricena

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

Sono in corso le ricerche di un elicottero A109 che intorno alle 9.30 ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo, della compagnia Alidaunia, è in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. A bordo dell'elicottero disperso cinque passeggeri, il pilota e il co-pilota. Tra i passeggeri anche due minorenni con i genitori, si tratterebbe di una famiglia straniera che era in vacanza.

A bordo anche un medico. La linea di trasporto passeggeri di Alidaunia è utilizzata anche dai lavoratori pendolari. Molto estesa la zona delle ricerche, a terra o con sorvoli, da parte dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco: l'area comprende il comprensorio di San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Apricena, San Severo.

Nella zona interessata le condizioni climatiche non consentono una visibilità ottimale e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l'Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l'84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli.

La compagnia Alidaunia, con base a Foggia, effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo dauno e le isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti.

Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118.