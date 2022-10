Instagram. Utenti bloccati e account eliminati erroneamente: cosa sta succedendo

Migliaia di utenti hanno lamentato il blocco del proprio profilo: ecco quale potrebbe essere la causa

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi problemi riscontrati su Instagram dagli utenti. Attraverso i propri account Twitter, tantissimi iscritti hanno lamentato la sospensione del proprio account sulla piattaforma social gestita da Mark Zuckerberg. "Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022. Hai 30 giorni per comunicare il tuo disaccordo con questa decisione", questa sarebbe la comunicazione apparsa senza un apparente motivo a migliaia di persone.

Secondo quanto appreso, alla base di ciò ci sarebbero le operazioni di pulizia che Instagram sta adottando per eliminare bot e profili fake. Per recuperare il proprio profilo potrebbe essere necessario effettuare le opportune operazioni, oppure attendere qualche ora affinché l'account venga rigenerato automaticamente.

Lo stesso social si è scusato con gli utenti per i disagi creati: "Siamo consapevoli che alcuni di voi stanno riscontrando problemi di accesso al proprio account Instagram - si legge in una nota della società -. Stiamo esaminando e ci scusiamo per l'inconveniente".