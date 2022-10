Bimba di 2 anni caduta dal terzo piano: arrestato il padre

Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a lanciarla di sotto

Di: Alessandra Leo

C’è una svolta nella vicenda della bimba di 2 anni che ieri mattina è caduta dal terzo piano di un palazzo a Fisciano, nella provincia di Salerno: i carabinieri hanno arrestato il padre della piccola. Secondo gli investigatori, infatti, sarebbe stato l'uomo a lanciare la figlia di sotto. La notizia è stata riportata da Fanpage.

Ancora al vaglio dei militari dell'Arma la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che avrebbero spinto l'uomo a lanciare la figlia.

Nonostante il volo compiuto, per fortuna la piccola sta bene e non sarebbe in pericolo di vita: è ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.



Quando, nella mattina di ieri, si è verificato l’accaduto, i soccorritori sono intervenuti immediatamente e l’hanno trasportata in un primo momento all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, i sanitari hanno poi deciso per il trasferimento al Santobono di Napoli, ospedale specializzato in Pediatria.

Le indagini dei carabinieri sono scattate subito e, in serata, hanno portato all'arresto del padre della piccola; al vaglio degli inquirenti la sua posizione.