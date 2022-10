Torino, ragazza aggredita e stuprata in un campus universitario

Un uomo si sarebbe introdotto nella notte nella residenza: ora è ricercato dalla polizia

Di: Redazione Sardegna Live

A Torino una ragazza è stata aggredita all'interno della residenza universitaria "Paolo Borsellino" .

E' successo poco dopo la mezzanotte di sabato. La giovane, originaria di Messina e in città per motivi di studio, è attualmente ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l'aggressore è un uomo che si è introdotto nel campus universitario.

La ragazza ha sentito bussare alla porta e ha aperto credendo si trattasse di un altro studente. L'aggressore avrebbe bussato anche ad altre porte. Secondo quanto riporta la stampa locale, la vittima sarebbe stata colpita alla testa e poi violentata da un 25enne che non conosceva.

Secondo quanto riporta TgCom 24, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, parla di "un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno. Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane studentessa".