Sofia e Francesco trovati morti dopo una serata in discoteca

La loro auto in un burrone: il drammatico epilogo delle ricerche dei due ragazzi scomparsi

Di: Redazione Sardegna Live

Erano scomparsi ormai da due giorni, poi il drammatico epilogo: sarebbero stati trovati stamattina i corpi senza vita di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. Come riporta Bresca Today, pare giacessero esanimi sulla Fiat 500 a bordo della quale erano stati visti per l'ultima volta.

L’auto è stata ritrovata lungo una scarpata che costeggia la Strada regionale 450, tra Lazise e Affi, completamente distrutta. Dopo la denuncia da parte delle famiglie, le richieste di aiuto si sono moltiplicate ora per ora: si è parlato di loro anche durante la trasmissione "Chi l'ha visto", in onda su Rai 3.

Da quanto si è appreso finora, Sofia e Francesco avrebbero passato la serata alla discoteca Amen di Verona, alle Torricelle, per poi ritornare verso il lago, infatti la cella telefonica dei loro smartphone sarebbe stata agganciata prima a Desenzano, poi tra Calmasino e Lazise. Dopo sono come scomparsi nel nulla, sicuramente a causa del terribile incidente stradale in cui sarebbero rimasti coinvolti.