Spende tutte le ferie per stare accanto alla moglie malata: dopo la morte i colleghi regalano 270 ore

Un mese di tempo, retribuito, lontano dal lavoro per poter riorganizzare la vita dei figli dopo la tragica scomparsa, un gesto di cuore da parte dei compagni di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Aveva speso tutte le ore di ferie per assistere la moglie malata, prima che quest'ultima si spegnesse sotto i suoi occhi. Dopo la morte dell'amata, i colleghi si sono stretti all'amico e con lui hanno condiviso il proprio dolore. E così hanno deciso di regalare al vedovo 270 ore di ferie da dedicare ai figli. Andrea Leoni, 47enne veneto, si potrà così occupare dei suoi ragazzi, 13 e 11 anni.

In poche ore i compagni di lavoro hanno organizzato tutto per donare all'uomo quanto più prezioso: il tempo. In giorno, le ore donate corrispondono a circa una trentina, un mese nel quale può quantomeno riorganizzare la quotidianità dei figli, e durante il quale verrà comunque retribuito.

"Nella nostra famiglia era Chiara che si occupava sempre di loro - ha raccontato Andrea -. Ho cercato di arrangiarmi, ma è davvero dura. In questo periodo, quindi, potrò stare con loro, anche per capire come reagiscono alla mancanza della mamma".