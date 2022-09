Palermo. Discussione su separazione termina con suocera e nuora che si prendono a morsi

Nel frattempo il suocero dell'uomo ha provato a investirlo, e lui ha provato a difendersi con una mazza da baseball

Di: Redazione Sardegna Live

Il termine di un matrimonio e una discussione sfociata in un violento litigio. Nuora e suocera si sono morse a vicenda riportando gravi ferite, una sul braccio e l'altra sull'orecchio.

Il litigio è esploso dopo che il figlio della donna avrebbe telefonato alla sua futura ex moglie per rivedere sua figlia, che lamentava di non vedere da 4 mesi. Dopo non aver ricevuto alcuna risposta si è rivolto alla polizia che lo ha invitato a sporgere denuncia.

Dopo la telefonata, l'uomo si è presentato insieme alla madre sotto casa della donna. All'arrivo della è scoppiata la lite. Ma non finisce qua: nel frattempo infatti, il suocero (padre della donna) avrebbe tentato di investire il genero, che a sua volta avrebbe provato a difendersi con una mazza da baseball.

L'episodio si è concluso con l'arrivo della polizia che ha denunciato i quattro per rissa a piede libero.