Geppi Cucciari aggredita sui social: "Ti abbiamo salutata e hai fatto la snob, asina cicciona"

Insulti di ogni genere alla conduttrice: "Ti siamo passati accanto a San Teodoro. Maleducata asina, cicciona del ca**o. Chi ti credi di essere cesso? Obesa fallita". La Cucciari ha deciso di rispondere a modo suo

Di: Redazione Sardegna Live

E' ormai pratica comune fra gli utenti del web utilizzare i social come mezzo di sfogo. Insulti, minacce, aggressioni online, situazioni grottesche che difficilmente accadrebbero nella vita reale. Un fenomeno che si è abbattuto principalmente sui personaggi pubblici, che quotidianamente devono fare i conti con cattiverie di ogni genere.

L'ultimo caso è quello di Geppi Cucciari, che su Facebook ha deciso di denunciare quanto accadutole. Un individuo le ha infatti scritto un messaggio nel quale proferisce alla comica e conduttrice sarda ogni tipo di offesa. Si suole chiamarli "leoni da tastiera", e la Cucciari ha reso pubblici chat e nome dell'individuo, condividendone lo screen.

"Asina!!! Ti siamo passati accanto poco fa a San Teodoro, a Lu Brutoni, dove stavi mangiando. Ti abbiamo salutato e hai fatto la snob del cazzo! Fottiti maleducata asina, sei sempre una cicciona del cazzo! Vecchia di merda, cesso! Ma chi ti credi di essere cesso? Fottiti grezza, grandissima testa di cazzo, obesa fallita!". E ancora: "Schifosa del cazzo, Fallita! Povera arricchita". Questo il messaggio carico di astio e rancore, che la conduttrice ha deciso di rendere noto.

Non è la prima volta che la Cucciari viene attaccata - ricorderete, di recente, il messaggio nel quale la si accusava di parlare un italiano troppo marcato per via del suo accento sardo - e che la stessa risponde a critiche e insulti a suo modo, pacatamente e con grande stile. "Manco si poteva dire di me, salutava sempre - ironizza -. Io non ricordo minimamente questo episodio, e tendo a rispondere... alle persone così eleganti poi, di più", ha concluso Geppi Cucciari.